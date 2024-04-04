Живого крокодила задержали на границе России и Казахстана

Живого крокодила, которого собирались увезти из России в Казахстан, изъяли на таможне в Орске. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной Таможенной службы.

На пункте приема пограничники остановили грузовик, внутри которой нашли крупногабаритный деревянный ящик, где сидел крокодил длиной 1,8 метра. За рулем транспортного средства находился житель Ростовской области, у которого отсутствовали документы на перевозку рептилии, а ветеринарный паспорт был заполнен с ошибками. Уточняется, что крокодил по кличке Бакс принадлежит россиянину с 2009 года.

В настоящий момент крокодила изъяли. Выясняются обстоятельства, при которых ростовчанин приобрел животное и почему хотел незаконно перевезти его через границу.

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