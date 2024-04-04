Преследовал и предлагал прокатиться: мужчина пытался похитить ребенка у детского центра в Якутске

В Якутске водитель такси преследовал девочку на машине и пытался ее похитить. Мужчина предлагал ребенку прокатиться. Однако его вовремя спугнули. Об этом сообщили в Telegram-канале «КримЯкутия».

По данным источника, неизвестный ехал за несовершеннолетней возле детского центра. Он хотел, чтобы она села к нему в машину, но девочка отказывалась. В итоге другие люди вынудили автомобилиста отступить и скрыться.

После произошедшего историей заинтересовали сотрудники правоохранительных органов. Сайт mk.ru сообщил, что полиция нашла водителя. Им оказался 50-летний таксист-частник. Возле детского центра он был, ожидая пассажира. По предварительной информации, мужчина не намеревался похищать ребенка. Он обращался к дошкольнице, чтобы она перешла дорогу. Показания подтвердил человек, находившийся в машине в тот момент.

Пока проверки все еще продолжаются. Для выяснений обстоятельств будут опрошены и другие свидетели.

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