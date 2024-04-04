Российские школьники избили и ограбили мужчину возле алкомаркета

В Кировском районе Ленинградской области школьники напали на незнакомца возле алкомаркета. Об этом сообщает 78.ru.

По информации источника, ЧП произошло рядом с одним из магазинов в городе Отрадное в ночь на 2 апреля. Около трех часов ночи с сотрудниками полиции по телефону связался мужчина, который рассказал, что трое неизвестных избили и ограбили его. Пострадавшего доставили в медучреждение с ранами на локтях, лбу, левой щеке и гематомой в области правого глаза.

Злоумышленники отобрали у россиянина восемь тысяч рублей и телефон. Подозреваемыми в совершении нападения оказались трое молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет. Против них возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Ответственность за грабеж»).

Ранее сообщалось, что в Чечне годовалая девочка скончалась, провалившись в канализационный люк.

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