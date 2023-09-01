Жителю Москвы оторвало ногу в результате взрыва в квартире

В одной из московских квартир произошел взрыв, в результате которого человеку оторвало ногу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Все случилось в районе Покровское-Стрешнево. Как говорят соседи, у мужчины в руке рванул квадрокоптер. Пострадавшего уже увезли в больницу, сейчас его состоянием занимаются медики.

Стражи правопорядка и спасатели на данный момент выясняют все детали произошедшего.

Еще один взрыв в Москве был вчера. Курьер отвозил заказ и не уследил, как местные школьники подбежали к его сумке и подкинули петарду. В результате такой шалости подростков никто не пострадал, однако термосумку и велосипед придется заменить.

Ранее мы писали, что обвиняемого в убийстве 16-летней девочки из Каменска-Уральского арестовали до 10 октября. Мужчина не признает свою вину и не считает нужным просить прощения у матери погибшей.