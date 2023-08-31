Взрывная доставка: курьеру не поздоровилось после встречи с детишками

В Москве курьер столкнулся с юными экспериментаторами. Подростки взорвали его сумку мощной петардой. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Мужчина доставлял заказ на Большую Декабрьскую улицу. Как только он отошел от велосипеда, к его вещам подбежали местные дети. Они закинули ему в сумку петарду.

Несмотря на то, что взрыв был довольно сильным, никто не пострадал, кроме термосумки и велосипеда. На место уже выехали стражи правопорядка.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка отравилась таблетками из домашней аптечки, пока ее мама провожала доктора. Женщина вызвала дежурного врача, поскольку у дочки было обострение хондроза. Как только мама отвлеклась, девочка потянулась к таблеткам. Малышку доставили в отделение хирургии в состоянии средней степени тяжести.

А теперь предлагаем выбрать соседа, с которым вы бы ни за что не захотели жить в одном доме.