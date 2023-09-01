«За что ему извиняться?»: арестован обвиняемый в убийстве 16-летней свердловчанки

Мужчину, обвиняемого в убийстве девочки-подростка из Каменска-Уральского, арестовали до 10 октября. Вину свою он не признает, а на суде сказал, что забрал документы и телефон погибшей и ушел. Об этом сообщает телеканал «360».

Адвокат мужчины утверждает, что тот не знал, в каком состоянии была девушка, и, когда увидел ее, подумал, что она просто упала.

«Он не извиняется перед матерью (погибшей, прим. ред.), а за что ему извиняться?» – интересуется юрист.

Также на суд пришла местная жительница, которая заявила, что обвиняемый в убийстве однажды едва ее не изнасиловал. Она рассказала, что мужчина вместе со своим приятелем обманом завез ее в гаражный массив и пытался надругаться над ней.

«Я сначала думала, это шутка, но он меня бросил на доски, начал домогаться. Мне удалось выскочить. Побежала за помощью в ближайшее ГАИ», – поделилась женщина.

Гражданка отметила, что стражи правопорядка тогда решили, что во всем случившемся виновата она, а состава преступления нет.

Соседи обвиняемого в убийстве говорят о нем только хорошее. Одна женщина до сих пор не может поверить, что он способен совершить преступление. Известно, что долгое время мужчина жил вместе с бабушкой, а после ее смерти остался в ее квартире один.

Только вот соседка добавила, что в детстве потенциальный убийца увлекался запрещенными веществами, но потом встал на путь исправления: пошел в училище, работал, встречался с девушкой.

Напомним, 9 августа в лесополосе обнаружили тело 16-летней девочки. Прямо перед смертью она оставила в соцсетях странный пост, в котором попросила не убивать ее и не насиловать.

Ранее мы писали, что в Пермском крае подростки избили девочку-инвалида из-за фотографий.