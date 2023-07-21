10:42, 21 июля 2023
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Жителя Петербурга подозревают в тайной съемке раздетой 15-летней падчерицы в ванной комнате
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Жителя Санкт-Петербурга подозревают в тайной съемке раздетой 15-летней падчерицы в ванной комнате. Об этом сообщает портал «78.ru».
По данным источника, 36-летний мужчина спрятал телефон с камерой в ванной комнате. Восьмиклассница не знала об этом, когда принимала душ.
Сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя и поместили в изолятор. На данный момент возбуждено уголовное дело.
Известно, что 36-летний мужчина не имеет работы.
Ранее мы писали о том, что жительница Омска задержала мужчину, показавшего гениталии ее 12-летней дочери. Подробности смотрите в этой статье.
Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что в Ленобласти 75-летний пенсионер показал гениталии проходящей мимо его дома школьнице.