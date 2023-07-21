Жителя Петербурга подозревают в тайной съемке раздетой 15-летней падчерицы в ванной комнате

Жителя Санкт-Петербурга подозревают в тайной съемке раздетой 15-летней падчерицы в ванной комнате. Об этом сообщает портал «78.ru».

По данным источника, 36-летний мужчина спрятал телефон с камерой в ванной комнате. Восьмиклассница не знала об этом, когда принимала душ.

Сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя и поместили в изолятор. На данный момент возбуждено уголовное дело.

Известно, что 36-летний мужчина не имеет работы.

Ранее мы писали о том, что жительница Омска задержала мужчину, показавшего гениталии ее 12-летней дочери. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что в Ленобласти 75-летний пенсионер показал гениталии проходящей мимо его дома школьнице.