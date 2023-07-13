В Ленобласти 75-летний пенсионер показал гениталии проходящей мимо его дома школьнице. Об этом сообщает портал «78.ru».

По данным источника, в полицию обратилась 48-летняя мама пострадавшей девочки. Она сообщила, что пожилой мужчина показывал свои половые органы ее дочке.

Узнав об этом, сотрудники правоохранительных органов незамедлительно отреагировали и установили личность пенсионера. Известно, что ранее он был неоднократно судим за хулиганство.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

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