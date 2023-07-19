Жительница Омска задержала мужчину, показавшего гениталии ее 12-летней дочери

Жительница Омска задержали мужчину, показавшего гениталии ее 12-летней дочери. Об этом сообщает портал РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным СМИ, школьница гуляла по городу, когда к ней подбежал 57-летний мужчина, «снял штаны и продемонстрировал гениталии». Испуганная девочка вернулась домой и рассказала обо всем маме. Женщина вышла на улицу и начала за ним гоняться. Она заметила авто сотрудников ГИБДД и попросила помочь задержать мужчину, но получила отказ. Тогда местная жительница остановила такси и догнала злоумышленника самостоятельно. Водитель авто скрутил мужчину и доставил его в полицию.

Сообщается, что злоумышленника арестовали на два месяца.

Ранее мы писали о том, что в Ленобласти 75-летний пенсионер показал гениталии проходящей мимо его дома школьнице. Подробности смотрите в этой статье.

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