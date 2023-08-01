Жителя Екатеринбурга, похитившего восьмилетнюю девочку, обвинили в сексуальном насилии

Мужчину из Екатеринбурга, который заманил к себе в квартиру восьмилетнюю девочку с помощью щенка, обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. Однако над ребенком он не надругался. Об этом сообщает E1.ru.

Девочка пропала 26 июля. Вечером во дворе ее заметил взрослый мужчина и повел к себе в соседний дом. Сам похититель утверждает, что сделал это из-за тоски по дочери, с которой ему запрещают видеться.

Сначала школьница старалась защитить злоумышленника. Она убеждала полицейских в том, что мужчина добрый, поскольку разрешил ей поиграть с собакой. А вот своих родителей девочка назвала злыми и заявила, что не хочет к ним возвращаться.

Однако, когда стражи правопорядка стали допрашивать девочку чуть подробнее, оказалось, что между ней и мужчиной были определенные сексуальные прикосновения. Эту информацию подтвердил полиграф.

В силу возраста пострадавшая находится в беспомощном состоянии, из-за чего подобные прикосновения расцениваются как сексуальное насилие. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

«Но это только в том случае, если его признают вменяемым, а в этом есть сомнения. Необходимо дождаться результатов судебно-психиатрической экспертизы», – пояснил близкий к силовым структурам источник.

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