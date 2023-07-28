Просто соскучился по дочке: всплыли новые подробности истории о похищении восьмилетней девочки

Восьмилетнюю девочку, которую два дня искали в Екатеринбурге, нашли в общежитии в квартире 33-летнего мужчины. Как утверждает сам похититель, он просто соскучился по дочери, с которой ему запрещают видеться. Новые подробности жуткой истории удалось выяснить E1.ru.

26 июля девочка гуляла одна во дворе. Ее исчезновение обнаружили довольно поздно. Как сообщает источник в правоохранительных органах, родители, возможно, понесут административную ответственность.

Ближе к вечеру ребенка заметил 33-летний мужчина. Он заманил девочку к себе в соседний дом.

Стражам правопорядка мужчина сказал, что у него есть дочка такого же возраста. По его словам, девочки похожи друг на друга, а по дочери он скучает. Он заявил, что ничего плохого не хотел, а с пропавшей девочкой просто общался.

По данным источника, следов насилия над ребенком пока не обнаружили, однако мужчина вряд ли избежит ответственности за свой поступок. В полиции он уже прошел полиграф, подтвердивший его слова, но сейчас специалисты собирают дополнительный материал и решают вопрос о проведении второго полиграфа.

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