Жителя Хабаровска обезглавили в ходе конфликта и бросили под мостом

Обезглавленное тело мужчины нашли в Индустриальном районе Хабаровска под мостом. Появлению трупа в этом месте предшествовал конфликт на Нагорной улице, который закончился убийством, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По предварительной информации, преступление было совершено в одном из городских домов. Подозреваемый в расправе местный житель убил хабаровчанина, отрезал ему голову, а после попытался спрятать останки. В качестве укромного места он выбрал территорию, расположенную под мостом.

Соседи предполагаемого злоумышленника рассказали журналистам о нем. Мужчина ничем не выдавал в себе жестокости. В глазах знакомых он был обычным парнем, который любил выпить и попросить в долг. Также у подозреваемого в убийстве хабаровчанина есть дочь. Мужчина, несмотря на несколько разгульный образ жизни, уделял время ей. Его не раз видели на детской площадке, где он проводили время с ребенком.

По факту убийства жителя Хабаровска возбуждено уголовное дело. В пресс-службе СК по краю уточнили, что в рамках оперативных действий были задержаны двое мужчин. В настоящий момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В Челябинске суд вынес приговор убийцам 18-летней девушки. Мать погибшей, обвиняемая в преступлении, получила 12 лет колонии общего режима. Ее муж, отчим умершей, проведет в колонии строгого режима 18 лет.