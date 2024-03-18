Жителя Башкирии до смерти избил сосед из-за последней сигареты

В Башкирии мужчина до смерти избил соседа из-за последней сигареты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, ЧП произошло в селе Нурлино. Хозяйка дома затеяла ремонт, вследствие чего позвала на помощь соседей, которым предстояло обновить полы в жилище. В какой-то момент в гости к женщине пришел знакомый. Один из работников попросил у него сигарету, однако та оказалась последней.

В результате гость начал избивать работника руками и ногами. Житель Нурлино бил оппонента до тех пор, пока не переломал ему почти все ребра. Когда успокоился, уложил тело на кровать и принес извинения.

Пострадавший вскоре умер, а нападавшего суд приговорил к шести годам лишения свободы.

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