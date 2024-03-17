В Петербурге прохожие нашли одинокого ребенка в свитере и с носком на руке

В Красносельском районе Санкт-Петербурга обнаружили трехлетнюю девочку с носком на руке, которая одна бродила во дворе жилого дома. Неравнодушные прохожие проследовали за ребенком и увидели в одном из подъездов незапертую дверь в квартиру.

По данным Telegram-канала Mash на Мойке, войдя в помещение на первом этаже, соседи обнаружили лежащего на полу младенца с разбитым носом. Никого из взрослых дома в этот момент не было.

Петербуржцы вызвали скорую помощь и полицейских, которые передали детей медработникам, а сами дождались родителей. Через некоторое время нетрезвые мужчина и женщина попытались проникнуть в квартиру через окно.

Выяснилось, что отец и мать малышей уже имели проблемы с законом, против них могут возбудить дело об оставлении малолетних в опасности.

Ранее в Свердовской области двухлетняя девочка отравилась синтетическим наркотиком, который нашла у сожителя своей 22-летней матери. Когда малышка начала задыхаться и дрожать, девушка вызвала скорую.