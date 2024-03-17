В Москве няня укусила четырехлетнего малыша в воспитательных целях

В Москве няня укусила четырехлетнего мальчика, желая показать ему, что кусаться нельзя. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Родители оставили малыша с няней, а сами уехали по делам. Когда отец вернулся домой, то увидел, что у сына на руке синяк. Мужчина поехал с ребенком в больницу. Врачи обнаружили у мальчика ушиб предплечья.

Как оказалось, 60-летняя женщина решила укусить ребенка в воспитательных целях. По ее словам, малыш кусался, и она хотела показать, что это причиняет боль другому человеку. Узнав об этом, возмущенный родитель обратился к стражам правопорядка.

Ранее мы писали, что акробат цирка в Находке упал на арену во время выполнения трюка. Мужчина сорвался с «колеса смерти», из-за чего шоу пришлось остановить. После этого на место происшествия приехала бригада скорой помощи.

Сейчас акробат находится в медучреждении, а руководство цирка решает, оставлять ли номер в программе.