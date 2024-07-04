Жительнице Санкт-Петербурга откусили палец в фитнес-центре

Посетительница одного из петербургских фитнес-клубов откусила палец другой клиентке спортзала. Пострадавшая рассказала, что это произошло из-за того, что она повернулась к агрессивной женщине спиной.

«У меня нет фаланги пальца теперь… Я вышла только из душа. У нас ящички вместе: у нее внизу, у меня вверху. И я повернулась пятой точкой к ней. В этот момент, мне кажется, просто ей не понравилось», - рассказала девушка в разговоре с телеканалом Пятый канал.

Анна отметила, что сперва женщина ударила ее по голове, и ей пришлось защищаться. После схватки, когда девушки расцепились, она увидела, что палец лежит на земле, а вокруг - кровь.

После инцидента девушке вызвали «скорую помощь», которая отвезла ее в больницу. Нападавшая же при этом спокойно покинула фитнес-центр, «будто ничего не случилось». В настоящий момент девушка планирует написать заявление в полицию.

Ранее мы сообщали, что в Москве фитнес-тренер зарезал бизнесмена, избил бывшую девушку, а потом набросился на продавщицу супермаркета.