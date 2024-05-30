Сошел с ума от ревности: фитнес-тренер устроил поножовщину после предательства любимой девушки

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства поножовщины в Москве. Там фитнес-тренер зарезал бизнесмена, избил бывшую девушку, а потом набросился на продавщицу супермаркета. Кроме того, пострадал полицейский, который пытался остановить молодого человека, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Все началось с того, что 25-летний парень заявился на квартире к экс-возлюбленной. Он застал ее с ухажером, после чего, по данным СМИ, сошел с ума и схватился за нож. Фитнес-тренер убил оппонента, а затем стал избивать девушку.

В какой-то момент она вырвалась и убежала на улицу. Вооруженный молодой человек начал ее преследовать. Сцену увидели полицейские. Стражи порядка напугали ревнивца, и тогда он забежал в магазин, чтобы скрыться, но и там стал размахивать ножом. В результате пострадала продавщица.

В итоге фитнес-тренера все же удалось обезвредить и задержать. Он получил ранение во время погони и сейчас находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в Ивангороде мужчина зарезал мать. После этого он бегал по улице в окровавленной одежде.