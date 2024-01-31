Жительница Забайкалья избила служительницу храма и украла ящик с пожертвованиями

Прихожанка в храме Преподобного Амвросия Оптинского в Забайкальском крае избила служительницу церкви и похитила ящик с пожертвованиями. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Злоумышленница пришла в церковь и заявила, что хочет сделать пожертвование. Служительница предоставила ей ящик, однако посетительница вместо пожертвования решила убрать его в свой пакет. Затем она накинулась на служительницу, нанесла ей несколько ударов по голове и скрылась с места преступления.

Суммарно прихожанка украла порядка 20 тысячей рублей. Сотрудники полиции по горячим следам задержали прихожанку в поселке Первомайский. Выяснилось, что грабительнице 36 лет, до этого она была неоднократно судима.

Против нее возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

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