Пьяная полуголая россиянка в прямом эфире обругала матом и избила дочь

В Волгоградской области пьяная женщина избила и обругала матом свою дочь. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника, проживающая во Фроловском районе Волгоградской области женщина запустила прямой эфир на сайте знакомств. Во время стрима она танцевала и убиралась в квартире в нижнем белье, параллельно всячески оскорбляя дочь. Вдобавок на трансляции россиянка убирала остатки разбитого стекла.

Как отметили пользователи, волгоградка не в первый раз демонстрирует подобное поведение. По их мнению, мать избивает трехлетнюю дочь. Уточняется, что до этого женщина воспитывала еще одного ребенка — 10-летнюю девочку, которая была изъята из семьи и определена в благополучную. Ее младшую трехлетнюю сестру также уже забирали в дом малютки, однако позднее все-таки вернули родной матери.

Сотрудники полиции проверят запись прямого эфира. Участие в проверке также примут службы опеки.

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