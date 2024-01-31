Снимали издевательства на камеру: подростки избили 14-летнюю школьницу

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадала 14-летняя девочка из подмосковного Щелково. Несовершеннолетнюю избили сверстники, передает mk.ru.

Стражи порядка в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видеозапись, на которой группа подростков издевается над сверстницей. После этого они приступили к поискам участников инцидента.

Через некоторое время полицейские установили личности несовершеннолетних. Также стало известно, что они избивали 14-летнюю школьницу. Что стало причиной конфликта между подростками, не сообщается. В настоящий момент правоохранители работают с участниками нападения и их родителями.

Ранее в Пермском крае пьяный мужчина избил школьника. Поводом для нападения стала расстегнутая куртка несовершеннолетнего.