Жительница Севастополя обнаружила тела супруга и дочери со следами от инъекций

В Севастополе местная жительница нашла тела мужа и 12-летней дочери со следами от инъекций. Об этом РЕН ТВ.

По данным источника, трупы были обнаружены вечером 27 декабря в ТСН «Горный». Вызванные на место врачи зафиксировали в локтевых областях обеих рук умерших следы от инъекций. При этом медики не нашли на телах видимых признаков насильственной смерти.

Приехавшие на вызов врачи бригады скорой помощи обратились с этими данными в полицию. Тела погибших направлены в морг, чтобы установить точную причину смерти мужчины и несовершеннолетней.

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