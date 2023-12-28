В Петербурге мужчина резал колбасу и оказался в реанимации

В Санкт-Петербурге 20-летний житель Колпино попал в реанимацию с ножевым ранением после ужина с возлюбленной. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным источника, вызвавшая скорую девушка рассказала, что ее парень резал колбасу, споткнулся об игрушку и упал на рож. Через некоторое время выяснилось, что петербурженка раскрыла не все подробности инцидента.

Предполагается, что между парой возник конфликт, однако петербурженка заверила, что не наносила возлюбленному ножевое ранение.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Пострадавший находится в отделении реанимации.

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