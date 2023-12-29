Житель Самары выбросил невесту из окна, зарезал будущую тещу и совершил суицид

В Самаре местный житель выбросил свою невесту из окна, убил ее мать и покончил с собой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло в квартире на седьмом этаже одного из домов на Ново-Садовой улице. Предварительно, россиянин, находясь в неадекватном состоянии, зарезал будущую тещу в подъезде дома, затем зашел в квартиру свою невесту из окна. От полученных ранений девушка скончалась.

Труп самого злоумышленника был найден около дома.

В настоящий момент на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются личности всех троих погибших. Мотивы убийцы пока неизвестны.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге в заброшенном здании обнаружили избитого и раздетого мужчину без признаков жизни.

Также сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 25-летняя местная жительница наняла бездомного, чтобы тот отравил ее родного брата ради квартиры.