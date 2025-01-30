Жительница Ростова получила переломы пальцев после взрыва волшебной палочки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Женщина из Ростова купила для своего 7-летнего ребенка волшебную палочку на маркетплейсе. Согласно описанию, палочка должна была выстреливать горящей пиробумагой за счет нагревательных элементов внутри.

Перед вручением подарка, ростовчанка решила проверить палочку. Однако вместо волшебства, игрушка взорвалась в ее руках. В итоге женщина получила сильные ожоги и переломы пальцев.

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