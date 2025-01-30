Опубликовано 30 января 2025, 18:521 мин.
В Подмосковье сделали операцию мальчику, проглотившему 5-рублевую монету
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
В Подмосковье школьник проглотил 5-рублевую монету из-за прыгнувшей на колени кошки. Ребенку потребовалась операция.
Подробности сообщает mk.ru.
Инцидент произошел в Луховицком городском округе 28 января. Четвероклассник играл на телефоне и взял в рот монету. Внезапно на колени 10-летнему ребенку прыгнула кошка. От неожиданности мальчик проглотил монету – о случившемся рассказал матери.
Они поехали в местную больницу, а затем к врачам в Москву. Специалисты решили, что нужна операция. Ее провели под общим наркозом, монету извлекли из желудка. Ребенок хорошо себя чувствует.
Ранее сообщалось, что студентка медколледжа в Подмосковье проглотила 15-сантиметрвоую зубную щетку.