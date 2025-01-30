Под Тюменью подросток протаранил школьный автобус на купленной тайком машине

Подросток из Тюменской области купил машину и протаранил на ней школьный автобус с детьми внутри. Подробности приводит Telegram-канал «АиФ – Тюмень, Ямал».

Инцидент произошел в поселке Винзили на перекрестке улицы Октябрьской и Кировского переулка. По данным МВД, 14-летний юноша, находясь за рулем ВАЗ-2108, не пропустил школьный автобус и влетел в него. В нем находилось 10 учеников — все они, к счастью, оказались пристегнутыми ремнями безопасности. Обошлось без пострадавших.

При этом семья лихача, как утверждается, весьма слабо была осведомлена о машинной стороне его жизни.

«Автомобиль помещен на спецстоянку. На место ДТП вызваны родители подростка, которые были не в курсе, что сын сам купил автомобиль за 80 тысяч рублей», — сказано в сообщении канала.

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