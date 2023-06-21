Жительница Петербурга заявила об избиении, после того как таксист высадил ее раньше адреса
На севере Петербурга пассажирка заявила об избиении таксистом, после того как он высадил ее раньше указанной точки.
Об этом сообщает Фонтанка.
Накануне около 22 часов у дома 5/1 по Выборгскому шоссе таксист высадил пассажирку. По словам мужа потерпевшей, таксист избил женщину и выгнал ее из салона автомобиля.
Женщина сразу обратилась за медицинской помощью, поскольку получила травмы.
Заявление в полицию пока не поступало, однако в настоящий момент правоохранительные органы Выборгского района устанавливают обстоятельства случившегося конфликта.
Ранее стало известно, что утром 18 июня в Москве 40-летнего таксиста обвинили в насилии над 19-летней девушкой, которая уснула во время поездки, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Также сообщалось, что в Новосибирске 20-летняя студентка получила химический ожог ягодиц 1-2 степени, когда села в такси.