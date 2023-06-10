20-летняя девушка получила химический ожог в такси

20-летняя студентка получила химический ожог ягодиц 1-2 степени после того, как села в кресло в такси. Инцидент произошел в Новосибирске.

По словам девушки, она вызвала такси ночью, а время поездки не должно было быть долгим. Когда она села в машину, то почувствовала, что сидение мокрое. Студентка спросила у водителя несколько раз, но он ее успокоил, объяснив, что проводил влажную уборку салфетками, потому что на кресле были крошки.

После поездки штаны девушки полностью впитали влагу и оказались мокрыми. Однако по прибытии домой обнаружилось страшное — девушка почувствовала жжение. Прибывшие на место врачи диагностировали химический ожог 1–2-й степени с поражением 1% площади тела. При этом штаны даже въелись в кожу.

Девушка отметила, что никто не может объяснить, что было на сиденье в такси. Когда она промывала кожу проточной водой, то будто смывался какой-то мыльный раствор. Она написала заявление в полицию и требует от таксопарка компенсацию в размере 150 тысяч рублей и плюс покрытие расходов на лечение.

Однако девушка пожаловалась, что у нее сейчас проходит сессия в университете и скоро начнутся экзамены по вождению. Недавно ей пришлось два с половиной часа стоять в аудитории на экзамене. Студентка обеспокоена, что теперь не может нормально функционировать.

Отмечается, что таксопарк отказал в возмещении морального ущерба. Сотрудники полиции проводят проверку.

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