Уснула во время поездки: таксиста обвинили в насилии над 19-летней девушкой

Московского таксиста обвинили в насилии над уснувшей 19-летней подвыпившей девушкой. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Следствие утверждает, что 40-летний водитель начал приставать к подвыпившей 19-летней девушке утром 18 июня, когда клиентка уснула во время поездки.

Сотрудники правоохранительных органов в скором времени задержали подозреваемого.

Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова заявила, что в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти водителя такси подозревают в развращении 17-летней девочки. Инцидент произошел в Гатчинском районе. Известно, что девочка вызвала такси, и тогда водитель авто стал к ней приставать. Узнав об этом, мама потерпевшей обратилась в полицию с заявлением на 30-летнего мужчину.

Еще один случай произошел в столице. Там таксист изнасиловал спящую клиентку и скрылся с места преступления. В октябре прошлого года в кабине автомобиля сексуальному насилию подверглась 32-летняя москвичка. Она села в такси в состоянии алкогольного опьянения и заснула. Водитель, припарковав машину у одного из домов на проспекте 60-летия Октября, пересел на заднее сидение и изнасиловал пассажирку.