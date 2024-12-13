Жительница Петербурга уложила дочь спать и не смогла разбудить

Жительница петербургского поселка Шушары уложила дочь спать и не смогла разбудить. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, женщина обнаружила утром отсутствие дыхания у ребенка. Россиянка вызвала бригаду скорой помощи, однако прибывшим медикам не удалось реанимировать девочку.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту произошедшего. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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