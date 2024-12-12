11-летнего ученика интерната изнасиловали в российском городе

37-летний мужчина в Екатеринбурге изнасиловал 11-летнего ученика интерната. Об этом сообщают источники издания Ura.ru.

Источник рассказал, что мужчина изнасиловал мальчика еще в сентябре, когда гостил у него дома в Орджоникидзевском районе. Ребенок не смог дать отпор педофилу.

Сообщается, что мальчик воспитывается в полной семье и не состоит на учете в ПДН.

Подозреваемого задержали, он признался в содеянном. Как пояснили в райсуде, мужчину арестовали до февраля 2025 года. В силовых структурах журналистам пока не прокомментировали информацию.

До этого в Подмосковье 53-летняя консьержка совратила 13-летнего школьника. Она отправляла подростку интимные сообщения и домогалась его. В конце ноября консьержка растлила школьника.

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