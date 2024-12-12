Российская школьница погибла во время съемки видео

В Подмосковье девятиклассница погибла во время съемки видео для соцсетей. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло накануне вечером. 15-летнюю школьницу обнаружили в ее комнате возле гимнастической скакалки и включенного в режиме видео телефона. В памяти гаджета были найдены и другие ролики, в которых она снималась с подругой.

Уточняется, что за день до инцидента погибшая готовилась к олимпиаде по иностранному языку, в тот день неважно себя чувствовала. Мать разрешила девочке не ходить в школу, однако обязательно взять все задания, а также выполнить контрольные работы. Вдобавок в роковой день она занималась иностранным языком с репетитором, педагог отметил, что школьница была в хорошем настроении. Затем несовершеннолетняя сообщила родным, что будет в своей комнате учить письмо Онегина к Татьяне.

Спустя некоторое время родительница написала дочери в мессенджере и попросила помочь с уроками младшей сестре, но та никак не отреагировала. Женщина решила, что наследница уснула. Лишь около 22 часов вечера женщина заглянула в комнату и обнаружила девочку без сознания. Врачи не смогли помочь пациентке. Родные предполагают, что произошел несчастный случай, поскольку печальных мыслей юная россиянка не высказывала.

Известно, что погибшая воспитывалась в благополучной семье, хорошо училась.

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