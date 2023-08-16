Жительница Петербурга обвинила бывшего в изнасиловании на прощальном свидании

31-летняя жительница Санкт-Петербурга обвинила бывшего в изнасиловании на прощальном свидании. Об этом сообщает портал Фонтанка.

По данным источника, местная жительница обратилась за помощью к сотрудникам полиции. Женщина заявила, что экс-избранник изнасиловал ее.

Как выяснилось, потерпевшая приехала к мужчине, чтобы расстаться с ним на дружеской ноте. После того, как молодые люди употребили наркотики, экс-возлюбленный стал склонять ее к интиму. Получив отказ, он применил силу и занялся с ней сексом.

Как сообщает источник, пострадавшая находится в браке и является матерью двоих детей. При этом в изнасиловании она обвинила не супруга.

Ранее сообщалось о том, что пенсионерка из Санкт-Петербурга обнаружила труп 17-летней внучки. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой жительница Москвы сообщила о попытке изнасилования в пункте выдачи маркетплейса.