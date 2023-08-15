Жительница Москвы сообщила о попытке изнасилования в пункте выдачи маркетплейса

Жительница Москвы, назвавшая себя режиссером, заявила о попытке изнасилования в пункте выдачи заказов известного маркетплейса. Сотрудник якобы предложил ей сняться в рекламе, а потом закрыл шторки и хотел надругаться.

Подробности привел Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в пункте выдачи заказов, расположенном в жилом комплексе на севере столицы. Сотрудник предложил девушке сняться в рекламе за 3 тыс. рублей.

Она согласилась, а после съемки видео на планшет мужчина закрыл шторки от камер и схватил посетительницу.

Ей удалось вырваться: девушка подбежала к двери, она была заперта. Благо, в замке остался ключ, пострадавшая открыла его и убежала.

Девушка вызвала такси и уехала домой. В пункте выдачи не смогли объяснить случившееся. Москвичка собирается написать заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске мужчина наблюдал за женщиной из соседнего дома в бинокль, а потом пытался изнасиловать ночью, придя в незапертую квартиру.