Пожилая петербурженка обнаружила труп разочаровавшейся в жизни 17-летней внучки

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины смерти 17-летней жительницы Красносельского района Санкт-Петербурга. Тело девушки нашли в комнате, где она проживала, передает Фонтанка со ссылкой на собственный источник.

Экстренные службы прибыли к одной из девятиэтажек в Полюстрово после вызова пенсионерки. Местная жительница сообщила, что обнаружила труп несовершеннолетней внучки. Медики осмотрели девушку в надежде на спасение, но по итогу констатировали ее смерть.

Позже на место прибыли стражи порядка. Они осмотрели комнату, где проживала юная петербурженка, и изъяли из нее вещдоки. Причина смерти девушки пока неизвестна. Для определения этого тело будет направлено в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Также правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства гибели несовершеннолетней.

По предварительным данным, девушка не ссорилась с родителями — ее воспитанием занималась мама с бабушкой. Однако она уже давно говорила о разочарованности в жизни. Кроме того, петербурженка состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее в лесополосе города Каменск-Уральский обнаружили тело 16-летней девушки. Она также погибла при загадочных обстоятельствах.