Жительница Петербурга наняла киллера, чтобы ликвидировать соседку по коммуналке

В Санкт-Петербурге школьный бухгалтер решила нанять за 70 тысяч рублей киллера, чтобы расправиться с соседкой по коммуналке. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, у 59-летней петербурженки регулярно случались ссоры с 67-летней соседкой. Поэтому она решила нанять случайного мужчину, который просил милостыню у храма, для ликвидации женщины. Однако «киллер» рассказал обо всем в полицию.

Россиянка была задержана в ходе оперативного эксперимента. В настоящий момент возбуждено уголовное дело о покушении на убийство по найму. Сама подозреваемая отказывается признавать вину.

Ранее мы писали, что в Тверской области мужчина заказал убийство тещи за 100 тысяч рублей.

Также сообщалось, что пенсионерка из Москвы наняла киллера, чтобы ликвидировать собственного мужа.