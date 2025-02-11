Пенсионерка в Москве заказала убийство мужа, чтобы получить наследство

В Москве 69-летняя пенсионерка решила воспользоваться услугами киллера, чтобы не делить нажитое при разводе с мужем. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Уточняется, что супруги находились на стадии развода. Чтобы не делиться половиной имущества с мужем, россиянка решила его ликвидировать.

Она нашла наемного убийцу, которого попросила собрать информацию о муже, после чего его отравить. «Киллер» обратился в полицию. Под контролем правоохранителей мужчина получил от пенсионерки один миллион рублей в качестве аванса за убийство. Полицейские инсценировали смерть мужчины. После этого пожилая женщина передала «исполнителю» еще четыре миллиона рублей.

Во время передачи денег россиянку задержали. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству из корыстных побуждений.

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