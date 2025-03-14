В Тверской области мужчина заказал убийство тещи за 100 тысяч рублей

В Тверской области местный житель заказал убийство тещи за 100 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале официального представитель МВД РФ Ирины Волк.

Предварительно, россиянин на почве семейного конфликта захотел избавиться от своей тещи. Мужчина начал поиск исполнителя предстоящего убийства. Вскоре об этом узнали правоохранители, дальнейшие действия проходили под их контролем.

Мужчина потребовал доказательства убийства тещи, после чего обещал передать 100 тысяч рублей киллеру. Жителю Тверской области показали паспорт якобы убитой женщины.

После того, как мужчина передал деньги за убийство, его задержали при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

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