В Ленобласти подростка подозревают в изнасиловании 9-летнего ребенка. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По данным источника, на днях в полицию обратилась женщина и заявила, что ученик девятого класса надругался над ее сыном во дворе дома. Узнав об этом, сотрудники правоохранительных органов незамедлительно отреагировали и задержали школьника.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Подростка поместили в изолятор временного содержания.

Ранее мы писали о том, что пенсионер из Челябинска домогался 12-летнего школьника на берегу реки и попал в изолятор. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что в Санкт-Петербурге на детской площадке мужчина домогался 6-летнего мальчика.