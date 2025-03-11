Жительница Москвы избила и покусала дочь, не помывшую за собой посуду

Жительница Москвы покусала и избила 17-летнюю дочь из-за того, что та не помыла за собой посуду. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, школьница не помыла за собой посуду, на что мать отреагировала агрессией и укусила за руку свою дочь.

Несовершеннолетняя пришла в школу с синяками и следами от укусов на руках. Побои на теле девочки обнаружили школьные учителя, которые обратились в полицию с просьбой обратить внимание на ситуацию в семье.

В МВД организовали проверку. Уточняется, что старшеклассница живет вместе с матерью и отчимом.

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