Российский ребенок лишился слуха из-за воспитательницы-тирана

Шестилетний мальчик в Москве потерял слух после того, как его ударила по уху воспитательница. О произошедшем рассказала мама пострадавшего ребенка Анна.

В середине декабря мама пришла как обычно забирать сына из детского сада. Но внезапно ребенок начал капризничать и сорвал урок на подготовительных курсах. Вечером мальчик попросил таблетку от головной боли, а на следующее утро отказался идти в детский сад, пояснила женщина Kp.ru.

Со слов Анны, сын стал дерганным, психованным, забирался спать в кровать к родителям, хотя у него есть своя комната. У мальчика периодически случались конфликты с воспитательницей, из-за которых он отказывался идти в детский сад. Мать с отцом подумали, что ребенок снова с ней поссорился.

Россиянка рассказала, что обычно воспитательница ей звонила в случае конфликта, но тут подобного не произошло. Женщина сама пришла в садик и узнала, что сын сломал коробку из-под игрушек — позже его родители купили новую.

Но мальчик продолжал искать предлоги, чтобы остаться дома, и пошел в садик только на 10-й день. Когда мама собирала его, ребенок признался, что ничего не слышит на одну ухо. После расспросов он пояснил, что воспитательница ударила его по уху за сломанную коробку. Сын умолял маму ничего не рассказывать о происшествии.

Родители повели ребенка к врачу, подумав, что у него серная пробка, но все оказалось серьезнее. Мальчику поставили диагноз «острая нейросенсорная тугоухость», которая, скорее всего, возникла из-за удара. Слух возвращался к ребенку только во время лечения, а затем пропадал вновь, и только недавно начал постепенно восстанавливаться.

Мать и отец ребенка обратились в правоохранительные органы. Действия воспитательницы проверит СК.

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