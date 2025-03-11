В нижегородской школе 14-летний ученик напал с ножом на одноклассников

Ученик восьмого класса одной из школ Нижнего Новгорода набросился с ножом на одноклассников. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Согласно актуальной информации, на месте уже работают медики, Росгвардия и ОМОН. Причины произошедшего уточняются.

При этом соученики нападавшего, сбежавшего сразу после совершенного акта агрессии, описывают его как замкнутого и отстраненного ребенка.

«Был тихоня. С ним вообще никто не общался», — рассказали они в беседе со «112».

Сверстники не исключают, что мальчик мог «сорваться» из-за издевательств со стороны других подростков.

Сейчас восьмиклассник уже пойман — он пытался спрятаться на опоре ЛЭП в близлежащей лесополосе, но был оперативно оттуда снят. Перед этим он успел сообщить родственникам о случившемся. Он также утверждает, что его «довели».