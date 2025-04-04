Жительница Казани зарезала пятилетнего сына ножницами
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В Казани местная жительница зарезала ножницами пятилетнего сына. Об этом пишет KazanFirst.
Уточняется, что труп ребенка обнаружили утром 4 апреля в одном из домов по улице Юлиуса Фучика. Известно, что подозреваемой 27 лет. На месте ЧП в настоящий момент задействованы сотрудники правоохранительных органов.
Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. По информации Telegram-канала Mash Iptash, женщина сама позвонила в полицию и заявила об убийстве.
Ранее мы писали, что жительница Волгограда расправилась с двумя мужьями. Так, россиянка, отбывшая срок за убийство мужа, снова отправилась в колонию за такое же преступление.
Также сообщалось, что в Омске школьник порезал одноклассника канцелярским ножом во время занятий. Полиция устанавливает детали произошедшего.