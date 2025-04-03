Российский школьник порезал одноклассника канцелярским ножом во время занятий

В Омске 16-летний подросток порезал лоб одноклассника канцелярским ножом во время занятий в школе. Об этом пишет Om1.

По информации источника, предварительно установлено, что инцидент произошел в школе во время занятий. Там два девятиклассника поссорились. В результате один из них порезал другому лоб канцелярским ножом. Пострадавшего доставили в больницу. Уточняется, что оба подростка на учете в органах внутренних дел ранее не состояли.

Полиция устанавливает детали произошедшего. В школе намерены провести профилактические мероприятия с участием инспекторов по делам несовершеннолетних.

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