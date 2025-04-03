СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 03 апреля 2025, 17:47
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Российский школьник порезал одноклассника канцелярским ножом во время занятий

В Омске школьник порезал лоб одноклассника канцелярским ножом.
Российский школьник порезал одноклассника канцелярским ножом во время занятий

© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News

В Омске 16-летний подросток порезал лоб одноклассника канцелярским ножом во время занятий в школе. Об этом пишет Om1.

По информации источника, предварительно установлено, что инцидент произошел в школе во время занятий. Там два девятиклассника поссорились. В результате один из них порезал другому лоб канцелярским ножом. Пострадавшего доставили в больницу. Уточняется, что оба подростка на учете в органах внутренних дел ранее не состояли.

Полиция устанавливает детали произошедшего. В школе намерены провести профилактические мероприятия с участием инспекторов по делам несовершеннолетних.

Ранее мы писали, что в Перми пьяный подросток с оружием напал на гастроном ради 168 плиток шоколада. Сейчас несовершеннолетний находится под домашним арестом.

Также сообщалось, что в Бурятии школьницы затыкали шваброй девочку в туалете и отобрали у нее телефон.

Источник:Om1
Автор:Евгений Медведев
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