Дважды вдова по своей воле: россиянка расправилась с двумя мужьями

45-летнюю жительница Волгограда, отбывшая срок за убийство мужа, снова отправилась в колонию за такое же преступление. Подробности сообщает Дзержинский районный суд города.

В 2015 году россиянку отправили в колонию за убийство супруга. Она отбыла срок и вышла на свободу. Женщине снова удалось выйти замуж — ее избранника не смутила судимость спутницы. Осенью 2024 года супруги распивали спиртные напитки и поругались, предположительно, на почве ревности. Россиянка приревновала суженого и, выйдя из себя, ударила его дважды ножом.

Осознав, что натворила, женщина вызвала скорую помощь. Но медикам не удалось спасти мужчину.

В итоге россиянку снова отправили за решетку: ее приговорили к восьми годам колонии общего режима. Также суд обязал ее выплатить 500 тыс. рублей дочери погибшего в качестве возмещения морального вреда и компенсировать расходы на погребение.

Ранее суд вынес приговор 34-летней женщине, убившей и бросившей ребенка в чемодане. Ее отправили в колонию на 18 лет.