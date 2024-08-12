Жительница Дагестана попала в больницу из-за хиджаба. Об этом сообщает Telegram-канал ЧП Кавказ.

Потерпевшая отдыхала в парке аттракционов в Махачкале. Во время катания на картинге ее платок замотался, и девушка получила травму. Россиянку увезли в местную больницу. На данный момент о ее состоянии ничего не известно.

Ранее в Дагестане карусель с детьми рухнула в парке аттракционов. Отмечается, что никто из местных жителей не пострадал. Подробности читайте в этой новости.

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