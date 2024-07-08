Карусель с детьми рухнула в парке аттракционов в Дагестане

Аттракцион с детьми рухнул в парке аттракционов в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел 7 июля в селе Куруш Хасавюртовского района. Упал передвижной аттракцион, в котором находились дети.

Во время случившегося никто не пострадал.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства требований безопасности при функционировании и эксплуатации аттракционов», — пояснили в ведомстве.

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