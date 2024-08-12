В Подольске водитель «Лады» сбил женщину с трехлетним ребенком возле детской поликлиники

В подмосковном Подольске водитель за рулем «Лады» сбил женщину с трехлетним ребенком возле детской поликлиники. Информацию о произошедшем, а также видео аварии опубликовал Telegram-канал Mash.

Как сообщил источник, в машине находился 44-летний мужчина. Предварительно, он не справился с управлением, когда разворачивался. Нажав на газ, он сбил 27-летнюю женщину, которая проходила мимо медицинского учреждения вместе с маленьким сыном.

Заметив случившееся, к пострадавшим поспешили местные жители. Также была вызвана скорая помощь. Мать с ребенком забрали в больницу. На данный момент информации об их состоянии нет.

Источник сообщил, что правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Пока уголовное дело не возбуждено.

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