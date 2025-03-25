Жительница Башкирии попыталась задушить подушкой трехмесячную дочь

В Башкирии местная жительница попыталась задушить подушкой трехмесячную дочь. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

По информации источника, ЧП произошло в Уфимском районе. Уточняется, что 37-летняя женщина воспитанием ребенка не занималась и угрожала родным выбросить ее из окна пятого этажа.

В январе россиянка едва не убила наследницу, однако в этот момент в квартиру зашла бабушка, которая и спасла малышку, оказав ей первую помощь.

Женщину задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело. Вину обвиняемая признавать отказалась.

Ранее мы писали, что житель Екатеринбурга избил соседа до полусмерти за безобидный вопрос. У пострадавшего зафиксировали множественные травмы, включая перелом основания черепа, ушиб головного мозга, перелом носа и другие. Нападавшего задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

Также сообщалось, что в Тюмени женщина пыталась обменять своего пятимесячного ребенка на бутылку водки.