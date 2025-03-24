На Урале мужчина избил соседа до полусмерти за безобидный вопрос

В Екатеринбурге местный житель покалечил соседа после безобидного вопроса. Об этом пишет Ura.ru.

ЧП произошло в подъезде одного из домов по улице Кобозева. Уточняется, что мужчина возвращался домой, когда заметил на одной из лестничных площадок соседа.

«На втором этаже он увидел соседа: тот сидел в кресле на лестничной площадке. Парень спросил у знакомого: «С тобой все в порядке?», и после этого ничего не помнит», — поделился источник.

Когда потерпевший очнулся, то подумал, что упал, и обратился в больницу. Там у жителя Екатеринбурга зафиксировали множественные травмы, включая перелом основания черепа, ушиб головного мозга, перелом носа и другие. Пациента госпитализировали.

Через некоторое время сотрудники полиции выяснили, что мужчину избил сосед. В тот вечер нападавший поругался с супругой, употребил алкоголь и выместил агрессию на первом попавшемся человеке. В настоящий момент он задержан, а в отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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